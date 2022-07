Politano, il Valencia deve sfoltire la rosa, il Milan sonda l’esterno

Per altre operazioni in entrata si aspettano le uscite. Adesso lo avrà imparato anche Deulofeu. Il suo arrivo a Napoli è infatti legato alle cessioni: Politano, Demme, Petagna, Ounas, per esempio. Ne scrive il CdS:

“l’esterno piace al Valencia – la prima offerta di una decina di milioni è stata ritenuta troppo bassa – ma gli spagnoli stanno facendo i conti con perdite per una settantina di milioni e in questo momento hanno come priorità quella di sfoltire la rosa per fare cassa. Potrebbe approfittarne il Milan, che cerca un esterno destro e ha fatto un sondaggio e la Roma, il cui mercato in entrata è però al momento condizionato dal rebus Zaniolo”. Demme ha mercato in Germania, mentre Ounas piace a Torino e Monza. Il Monza ha messo gli occhi anche su Petagna. Deulofeu, e probabilmente anche Ostigard, sono in attesa di sapere.