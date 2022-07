Pavanel, ex all. Casale: “? E’ un difensore di assoluto livello”

Massimo Pavanel, ex allenatore di Casale, il difensore del Verona seguito dal Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Spero che la prossima Serie A resti bella come quella di quest’anno. Di certo la Juventus tornerà ad inserirsi in alto, vedremo se il Napoli riuscirà a resistere e a confermarsi lì in alto. Di certo, le rose si stanno attrezzando e livellando tra le big, sarà un campionato avvincente. Casale? E’ un difensore molto bello da vedere, poi è un ragazzo d’oro. E’ un nome ed un giovane di assoluto livello per qualsiasi grande squadra. Che questa poi sia il Napoli, la Lazio o chi altro. Nicolò adesso è chiamato a riconfermarsi, dopo un buon primo anno in Serie A. Di sicuro, è uno dei difensori che più si è messo in evidenza. Ha tecnica, gioco aereo, personalità. E poi si è anche velocizzato, cosa che prima soffriva. I giovani in Serie A? Ci vuole coraggio nel lanciarli. E poi anche l’occasione giusta: Kumbulla fu aggregato in prima squadra al Verona quando Juric ebbe problemi con i difensori e gli infortuni a pochi giorni dal ritiro. E da lì ha avuto l’opportunità che ha sfruttato al meglio”.