Mertens parametro zero di lusso: i tifosi ci sperano ma serve un segnale

Oggi 1° luglio scade il contratto di Dries Mertens con il Napoli, ma ancora non sa dove giocherà perché per ora non si registrano offerte ufficiali e il Napoli ci spera ancora. Così come i tifosi partenopei e Dries stesso, che prima afferma di volersi trovare una bella squadra, poi rettifica sperando di continuare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Le parti sono ferme alla nefasta mail di metà giugno in cui Mertens chiedeva circa 4 milioni, tra ingaggio e vari bonus, per firmare. No, grazie. Ora serve un segnale da una delle due parti, ma tutto entro i limiti di una società in corso di ridimensionamento del tetto ingaggi: 1 anno a 1,2, massimo 1,5, milioni.

Fonte: Corriere dello Sport