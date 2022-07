Meret, gli infortuni e la concorrenza lo hanno messo in difficoltà

Alex Meret, portiere del Napoli, che sembra sarà titolare per la nuova stagione, ha vissuto tanti momenti di difficoltà, come sottolinea Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Meret? So quanto ci tiene di potersi affermare a Napoli. Ha avuto esperienze positive e altre meno, alcuni infortuni l’hanno messo in difficoltà e aveva una concorrenza importante con un altro portiere importante come Ospina. Forse Gattuso e Spalletti gli preferivano il colombiano per l’aspetto della costruzione con i piedi, sa che in questo Alex deve migliorare. E’ un prospetto importante il Napoli, fa bene a puntare su di lui”.