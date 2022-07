Mauro: “Mertens, Ospina, Insigne, bisogna sostituirli con chi regge le pressioni”

Massimo Mauro, ex calciatore sia di Juventus che Napoli, adesso opinionista in tv, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sul Napoli ha detto: “Osimhen è un bomber da 20 gol a stagione e se ne trovano pochi così in giro, sarebbe difficile doverlo sostituire con un pari valore. Dopo gli addii di Mertens, Ospina e Insigne, servono acquisti di valore che possano sopportare le pressioni della piazza. La squadra resterà competitiva ma pe lo scudetto serve qualcosa di più. Da solo non ha vinto nemmeno Maradona col Napoli: devono mantenere l’ossatura e inserire innesti di spessore”.