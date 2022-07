Le “cinque giornate” del Napoli: si inizia a Ferragosto alle 18.30

La Lega ha comunicato ieri le date e gli orari delle prime cinque giornate del campionato di serie A ed abbiamo scoperto che, oltre ad essere in campo a Ferragosto per l’esordio del Bentegodi, il Napoli giocherà alle 18,30, stesso orario per la prima al Maradona, domenica 21 agosto. Ad aprire la nuova stagione sarà il Milan campione d’Italia contro l’Udinese al Meazza. La terza giornata vedrà il Napoli impegnato fuori casa domenica 28 agosto contro la Fiorentina al Franchi, turno infrasettimanale nella quarta giornata, Napoli in campo di mercoledì al Maradona (il 31 agosto alle 20.45). Napoli impegnato all’Olimpico con la Lazio in uno dei tre grandi anticipi della quinta giornata di sabato 3 settembre, gli altri due saranno Fiorentina-Juventus alle 15 e soprattutto il super derby delle 18 tra Inter e Milan.

Il Mattino