La leggenda Drogba: “Osimhen ha tutto per diventare un campione”

E nella terza giornata del Global Youth Tourism Summit in corso a Sorrento, l’ex attaccante ivoriano, non poteva certo farsi sfuggire l’occasione per parlare un po’ di calcio.«Sapete -dice Drogba ai ragazzi presenti- che potevo chiudere la mia carriera con la Juventus ma, alla fine tutto sfumò. Come sfumarono anni prima le trattative con l’Inter. Mi trovavo bene con il mio club e avevo la stima dei compagni di squadra e del presidente. Così decisi di non andare via. Ma qualche rimpianto ce l’hoPenso che qualche gol l’avrei fatto anche da voi. Tuttavia oggi di attaccanti forti non mancano. Auguro al mio amico Lukaku tanta fortuna nel suo ritorno all’Inter e. Stoccata chiarissima all’attaccante del Napoli, africano come Drogba e destinato a diventare il nuovo modello per il calcio del suo continente. Hanno caratteristiche diverse (Drogba più fisico, Osimhen più rapido) ma entrambi hanno uno spiccatissimo fiuto per il gol. Ecco perché la benedizione da parte dell’ex bomber del Chelsea è una garanzia per Victor e per il Napoli che ovviamente adesso se lo gode.