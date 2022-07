Il “piano” del Napoli per Januzaj. Fissato il giorno dell’arrivo in città di Kvaratskeila

Uno dei ruoli dove il Napoli cercherà di rinforzare la rosa sono le corsie esterne, soprattutto sul lato destro. Non è un mistero che piace sempre Deulofeu, l’accordo con lo spagnolo c’è da tempo, tra contratto e ingaggio, c’è distanza con l’Udinese. Dalla Spagna si parla di un possibile interessamento per Januzaj della Real Sociedad. L’ex dello United da oggi è un parametro zero e quindi si cercherà, come riporta il Mattino, l’accelerata per il calciatore belga. Ovviamente però bisognerà vendere e l’indiziato è Politano. Sull’ex di Inter e Sassuolo c’è sempre il Valencia, ma non è arrivata l’offerta ufficiale al club azzurro. Per quanto riguarda Kvaratskeila, ha saluto la Dinamo Batumi e mercoledì prossimo arriverà in città per svolgere ulteriori visite mediche e poi l’8 partire con la squadra, destinazione Dimaro-Folgarida.

La Redazione