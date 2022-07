Giovanni Scotto: “Nome nuovo per il ruolo di trequartista”

Il Napoli è sempre alla ricerca del trequartista, soprattutto dopo il probabile addio di Dries Mertens. Sul nome nuovo del club azzurro arrivano aggiornamenti dal giornalista de “il Roma” Giovanni Scotto.

#Napoli, interesse per lo svincolato Djuricic, ormai ex Sassuolo. 30 anni, può giocare sottopunta e anche esterno a sinistra. Idea a parametro zero se dovessero esserci difficoltà per arrivare a #Deulofeu. L'Udinese continua a chiedere troppo: distanza di circa 5 milioni ad oggi

