FOTO – Mihajlovic presente al primo allenamento del Bologna

Il campionato inizierà a metà agosto, e tra poco è momento di ritiro di preparazione per le squadre, o di allenamento, come per il Bologna. Come mostra il club emiliano sui social, oggi al primo allenamento era presente dopo qualche mese, anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna è malato, ma da mesi lotta come un leone, ed oggi, ha voluto presenziare all’incontro per i suoi ragazzi.