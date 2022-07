E. Fedele: “Se Mertens non dovesse rimanere prenderei Cavani di corsa”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il noto dirigente Enrico Fedele.

“Deulofeu, nel calcio non bisogna mai dire mai, dal punto di vista tecnico e a quei soldi non credo che De Laurentiis possa trovare di meglio.

Quando dicono che Deulofeu ha fatto gli stessi gol di Mertens va anche detto che ha fatto il doppio delle partite.

Con Mertens e Koulibaly il Napoli non può fare nulla, aldilà di chi arriverà.

Non bisogna guardare al passato per giustificare un presente mediocre poiché è sinonimo di pochezza o sconfitta. Il problema grosso di De Laurentiis è la sbagliata comunicazione: era indispensabile dire che l’anno prossimo il Napoli lotterà per lo scudetto?

Se Mertens non dovesse rimanere, prenderei una seconda punta che faccia almeno 10 gol in campionato. Prenderei Cavani di corsa.

Nella questione Mertens va tutto a vantaggio di De Laurentiis, se il belga avesse avuto altre offerte già sarebbe andato via. L’errore del Napoli è stato all’inizio, ovvero, non rinnovare i giocatori l’anno prima che vadano in scadenza”.