Durante: “Lozano non ha reso per i 40 milioni pagati”

“Credo che il Napoli abbia sempre seguito la stessa politica, tranne con Benitez che bisognava rifondare. Il Napoli ormai è a certi livelli, è tra le 3/4 squadre più importanti del campionato, e deve cercare di arricchire la rosa.

L’abbassamento del tetto ingaggi non esiste solo a Napoli, ma è un problema dovuto al Covid. Il nostro campionato, inoltre, è scaduto molto anche dal punto di vista dei diritti televisivi.

Ceferin, presidente Uefa, dice che in Italia non esiste uno stadio in grado di ospitare una finale di Champions e questo la dice lunga sulla nostra condizione.

I giovani possono garantirti una plusvalenza e soprattutto hanno ingaggi minori.

Lozano non ha reso per i 40 milioni pagati, è una seconda punta ed era stato preso in un momento in cui c'era poco spazio ma è un buon giocatore.