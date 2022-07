Dopo Meret, si va alla ricerca del vice. Un nome è sempre in pole in casa Napoli

La cessione all’Al-Nassr di Ospina, manca solo l’ufficialità, dove guadagnerà nei prossimi anni 3,5 milioni a stagione, ha portato all’accelerata per Meret. Il portiere friulano, come riporta il CdS, ha trovato l’accordo con il Napoli, per il rinnovo del contratto fino al 2027 con ingaggio da 1,5 milioni bonus compreso. L’ex di Udinese e Spal era stato chiaro, sarebbe rimasto in maglia azzurra solo se fosse stato lui il titolare fisso. Questo ha portato all’addio di Ospina negli Emirati Arabi. Ora si andrà alla ricerca del vice di Meret e in pole c’è sempre Salvatore Sirigu, svincolato dal Genoa. Prima il twitter presidenziale per l’estremo difensore friulano e poi alla ricerca del secondo.

La Redazione