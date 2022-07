Cucchi, giorn.: “Verona-Napoli a Ferragosto? E’ una partita difficile da giocare!”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Verona-Napoli a Ferragosto? Una partita alle 18.30 a Ferragosto non è solo difficile da raccontare, ma anche da giocare. Questa è un’estate torrida, giocare il pomeriggio mi lascia perplesso. Non sarebbe stato meglio programmare le partite in orario serale? A volte chi di dovere fa tanti sforzi per attirare più telespettatori, ma questi orari e queste decisioni possono portare le persone ad allontanarsi e a produrre l’effetto opposto. Lo stop per il Mondiale? Sarebbe stato impossibile giocare in estate, ma dobbiamo prendere atto di questi cambiamenti. Chissà quanto poi influenzeranno sullo sviluppo del gioco e della sua bellezza. Ho dei dubbi, anche sull’aver scelto il Qatar come paese ospitante. Certo, la FIFA vuole allargare il proprio bacino di utenza, ma sembra mancare il buon senso quando si vuole valorizzare il calcio. A volte si considerano i calciatori come figurine della Playstation, senza tenere conto che sono esseri umani. Sfruttati all’osso, questi possono cedere alla stanchezza e rendere meno bello il gioco del calcio. E i tanti impegni di certo non favoriscono tutto ciò. Ci vorrebbe equilibrio tra la necessità di trovare nuovi appassionati e preservare il bel gioco. Sempre più i tifosi vengono chiamati a delle maratone di orari per seguire le gare, senza parlare delle tante spese che ormai comporta seguire il calcio in TV”.