Cessione Napoli: cordata americana terzo incomodo

Ha dell’incredibile quanto raccolto in esclusiva da Luca Cerchione e Paolo Bargiggia, in merito alla cessione del Napoli. Nelle ultime settimane, infatti, si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe la cessione del club di Aurelio De Laurentiis, con lo sceicco Al-Thani in pole position, ma con una cordata americana altrettanto interessata. Ebbene, pare, però, che tra i due litiganti il terzo goda. Come di consueto.

Cessione Napoli: tra gli americani e gli arabi spunta una ‘cessione’ sospetta in Italia

Cessione sospetta tutta italiana. Alla fine dello scorso anno – 2021, ndr – il 90% del gruppo Filmauro è passato nelle mani di Cordusio Società Fiduciaria per Azioni. Il restante 10% è rimasto nelle mani della moglie del presidente, Jacqueline Marie Baudit.

Nulla di trascendentale, dunque, per la SSC Napoli in questo momento. Ma sta di fatto che questa operazione può sembrare sospetta, perché potrebbe avere diversi risvolti sul futuro non solo del club partenopeo, ma anche dell’intero gruppo imprenditoriale. Semplice operazione finanziaria con passaggio di quote o preludio per una cessione definitiva del Napoli e degli altri asset?

Fonte: PaoloBargiggiaTV