AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE – Italia-Spagna 1-1, pari di “carattere” delle azzurre

Questo pomeriggio allo stadio “Patini” di Castel di Sangro, l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha affrontato in un test amichevole la Spagna. Le iberiche partono forte, con pressing alto, dove cci prova con Garcia, ma la giocatrice spagnola cerca il cross e non il tiro in porta. Le azzurre reggono in difesa, cercando qualche ripartenza, senza però incidere. Ad inizio ripresa l’Italia passa in vantaggio, dal corner tocco di piatto di Bergamaschi e la palla è in rete. La Spagna però reagisce e ci prova con Putellas, parata di Giuliani. Traversa della squadra ospite con Gujarro. Il pari arriva con la punta Alexia Putellas di testa. Nel finale poco da segnalare ed un pareggio che fa morale in vista dell’esordio agli Europei contro la Francia il 10 Luglio. A fine gara le parole del c.t. Milena Bertolini.

Milena Bertolini (c.t. Italia): “Ci voleva questo test contro la Spagna, sono partite che servono a mettere benzina nelle gambe ed arrivare al meglio in vista degli Europei. E’ chiaro che dobbiamo migliorare ancora in alcuni aspetti, però la strada intrapresa è quella giusta. L’esordio contro la Francia? Sono gare da dentro o fuori, contro una nazionale che ha ottimi giocatrici, mi auguro che arriveremo al meglio per questa sfida, per ben figurare agli Europei”.

La Redazione