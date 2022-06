VARivoluzione e cambiamenti: le novità della prossima stagione

Una VARivoluzione, in stile Europa. Meno (ancora meno) interventi da Lissone, sempre più potere agli arbitri in campo, anche nelle situazioni-limite. Ancora: sarà la stagione della prima donna-arbitro in serie A e B (dove dovrà trovare quell’esperienza che le hanno tolto in C), quello della Ferrieri Caputi. Nel frattempo, Rocchi riabbraccia l’arbitro Federico La Penna, che lo scorso 9 maggio aveva finito di scontare la sua condanna per la vicenda dei rimborsi.

PROMOSSI. Con il reintegro “federale” di La Penna, gli arbitri dovrebbero essere 50 e non i 49 previsti dal comunicato n. 94. Dalla serie C arriveranno, oltre alla Ferrieri Caputi, anche Rutella, Gualtieri, Perenzoni e Feliciani, mentre – come avevamo anticipato – Cascone e Maranesi prenderanno la deroga, con Tremolada (altro nome che ha partecipato ai raduni play off di serie C) che sarà promosso l’anno prossimo (a meno di disastri). Dalla serie C arriveranno, oltre alla Ferrieri Caputi, anche Rutella, Gualtieri, Perenzoni e Feliciani, mentre – come avevamo anticipato – Cascone e Maranesi prenderanno la deroga, con Tremolada (altro nome che ha partecipato ai raduni play off di serie C) che sarà promosso l’anno prossimo (a meno di disastri).