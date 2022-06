UFFICIALE – La Juventus saluta Morata e Paulo Dybala

“Si chiude l’avventura di Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, saluta per la seconda volta i colori bianconeri. Buona fortuna per il tuo futuro, Alvaro. E grazie di tutto!”.

Con questo comunicato la Juventus saluta Alvaro Morata che ritorna ai Colchoneros, non si sa per un ulteriore prestito. Attraverso un’ altra nota la società bianconera ha confermato ufficialmente che Paulo Dybala, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza.

“E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino…”