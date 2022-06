Tutti in fila: ci sono gli occhi di mezza serie A su Gianluca Gaetano

Tutti in fila, o quasi. L’interesse per Gianluca Gaetano non accenna a diminuire. Il talento rientrato al Napoli ha su di sè gli occhi di molta Serie A. Oltre alla stessa Cremonese che ne chiede la conferma, piace anche a Torino, Udinese, Sassuolo e Lecce, ma nelle ultime ore anche il Monza avrebbe mosso i primi passi nella sua direzione. Il giocatore però vuole giocarsi le chance di convincere Spalletti e mantenere un posticino nel Napoli, con il tecnico che ha deciso di valutarlo prima di prendere una decisione in merito alla sua possibile cessione. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.