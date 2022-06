SERIE B FEMMINILE – Il Napoli vuole ripartire da due certezze

Il Napoli femminile ripartirà dalla serie B, dove sarà una vera e propria A2 visto anche la presenza di Hellas Verona, Lazio e non solo. Il club azzurro, attraverso il d.g. Zwingawer, ha già in mente due importanti riconferme per la prossima stagione. La prima, come riporta tuttocalciofemminile.com, è Claudia Mauri, sarebbe importante per esperienza e forza in mezzo al campo. A seguire potrebbe essere la spagnola Sara Tui, cercare di convincerla a scendere di categoria. Sarebbero una buona base, con l’aggiunta di giovani ma di talento.

La Redazione