Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, anche in merito alla possibile partenza di uno fra Ouna s e Politano. Ounas e Politano potrebbero lasciare il Napoli: chi è più vicino alla cessione? “Politano non è titolare con Spalletti e vorrebbe avere più spazio. Il Valencia è in pressing, ma non è ancora arrivata un’offerta ufficiale al Napoli”.