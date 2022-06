Renica: “Koulibaly resta tra i primi cinque al mondo nel suo ruolo”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. : “Koulibaly resta tra i primi cinque al mondo nel suo ruolo. De Laurentiis non può permettersi nemmeno di considerare la sua successione, soprattutto visti i tanti anni senza Scudetto che hanno amareggiato i tifosi. Trattenerlo sarebbe il minimo per il presidente. E poi Koulibaly è uno che sente molto la maglia e questa cosa non può essere sottovalutata. Oggi è molto difficile trovare calciatori di questo livello e con questo attaccamento alla maglia del Napoli. Ostigard? Tanta roba averlo come quarto centrale, potrebbe essere pronto compiere il passo di andare in una grande squadra. E’ giovane, forte e gran marcatore: sarebbe il profilo ideale per il Napoli. Gaetano e Zerbin? Possono ritagliarsi uno spazio importante. Bisogna fare un giusto mix tra giovani già pronti e quelli invece da lanciare. Hanno bisogno di fiducia, però, a loro volta. Spalletti saprebbe poi come valorizzarli perfettamente. Il Napoli farà tre competizioni, ci sarà tanto da far ruotare la rosa. I tanti addii di questi giorni? Nessuno di questi sarà facile da rimpiazzare. Insigne personalmente non lo avrei mai lasciato andar via, così come Ospina e lo stesso Mertens. Il belga per me è come Koulibaly, un giocatore che si assume le proprie responsabilità dentro e fuori dal campo. Certi giocatori hanno qualità che trascendono quelle tecniche e Mertens è uno di questi. Napoli già lontano dallo Scudetto? Se mantiene questa rosa con l’aggiunta di questi nuovi giocatori, allora sì: il Napoli è da Scudetto e non vedo perché non dovrebbe esserlo. Poi Spalletti è stato chiaro su alcuni calciatori, da Ospina a Koulibaly…”.