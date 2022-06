Ostigard ha le idee chiare e sta “pressando” il Brighton

Il Napoli è sempre alla ricerca del quarto centrale, anche se ad oggi è Sebastiano Luperto, visto il non riscatto da parte dell’Empoli. In cima alla lista è sempre Leo Ostigard, però ad oggi i due club, sono distanti sulla formula del centrale norvegese. Si è inserito il Torino che ha l’accordo con la società inglese, ma il ragazzo è stato chiaro. Ostigard, come riporta il CdS, ha già giocato per sei mesi in Italia al Genoa, vuole la Champions e con tutta l’ammirazione del Torino vuole l’azzurro. Sperava e si augura ancora di partire in ritiro a Dimaro-Folgarida, parole anche del suo agente Solbaken, perciò è una sorta di braccio di ferro. Il Napoli sta alla finestra e se si dovesse sbloccare, allora si potrà chiudere la trattativa. L’accordo con il calciatore scandinavo c’è tutto, anche il c.t. Slobakken scherzando sul suo futuro ha detto nei giorni scorsi: «Napoli? Io non ho detto nulla…». Ostigard è in vacanza ad Åndalsnes, casa sua, in attesa di una svolta.

La Redazione