Napoli/Meret, tutto concluso: si attende solo l’ufficialità

Era nell’ aria, ora pare manchi solo l’ufficialità. Finisce l’alternanza tra i pali, Ospina/Meret, il Napoli punta sul talento friulano. Lo conferma l’esperto di mercato, Paolo Bargiggia:

Chiuso per Meret, manca solo l’annuncio in settimana, come vi avevamo anticipato con le cifre, il @sscnapoli proverà a chiudere con l’@Atalanta_BC per @gollini: prestito gratuito e diritto sui 6 mln. Sirigu e ipotesi estero le alternative.https://t.co/Op6xxWjx7U

— Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) June 30, 2022