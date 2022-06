Mertens, ultime ore azzurre per il “belga/napoletano”

Per questioni di contratto, queste sono le ultime ore da giocatore del Napoli Dries Mertens. Lui è in vacanza con la famiglia. Da domani il suo rapporto con il club azzurro sarà terminato e resteranno, di conseguenza solo numeri: 148 reti in 9 stagioni. Numeri che certamente non finiranno nel dimenticatoio. Le sue richieste iniziali e neanche le successive non sono state accolte. Da domani, quindi, sarà tempo di guardare avanti. Anzi, di guardare altrove. Mertens ha intenzione di arrivare bello pronto all’appuntamento invernale con i Mondiali in Qatar, per non perdere il suo posto in una delle nazionali candidate al titolo, ma anche per giungere nelle migliori condizioni atletiche al raduno con i suoi compagni. Inutile negare che il feeling con Maurizio Sarri – l’allenatore che gli ha cambiato il ruolo e la vita calcistica – sia rimasto saldissimo e che l’ipotesi Lazio non è mai tramontata, ma di futuro (che non sia a tinte azzurro Napoli) si inizierà a parlare solo da domani

Il Mattino