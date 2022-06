Lo Monaco, ds: “Correa dopo-Mertens? Un buon giocatore”

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il mercato è in continuo movimento, ma chi fa il vero mercato si è già mosso nei termini di queste scadenza. Il Napoli deve continuare ad andare avanti per la propria strada e avviare questa ristrutturazione. Poi è chiaro, quando rivoluzioni la squadra, rischi di affievolire la corsa a determinati obiettivi. Correa dopo-Mertens? Un buon giocatore, nulla più. Sono perplesso più che altro da un dato: il Napoli si sta muovendo su nomi triti e ritriti, nomi come Deulofeu e Correa… Buoni giocatori ripeto, ma la strada da percorrere in una ristrutturazione sarebbe dovuta essere quella già percorsa con Kvaratskhelia. Profili giovani e di talento, questa doveva essere la strada sin dal principio. Le minestre riscaldate non fanno comodo a nessuno… Lukaku-Inter e Pogba-Juventus? Signori, qui stiamo parlando però di due fenomeni. Due calciatori che fanno la differenza in campo, quella vera. Non stiamo parlando di Deulofeu o Correa, con tutto il rispetto per entrambi”.