L’Al-Nassr insiste per Ospina. Il Napoli valuta un altro profilo

Il mercato del Napoli prosegue per la sua strada, ed una priorità adesso è cercare un secondo per Meret che a quanto pare sarà il portiere titolare. La Gazzetta dello Sport scrive in merito: “Nel momento in cui Ospina firmerà con un’altra squadra, magari l’Al Nassr che gli ha sottoposto un’offerta economicamente molto vantaggiosa, scatterà la caccia a un altro guardiano dei pali (dopo il rinnovo di Meret fino al 2027). Il nome di giornata è quello di Maximiano del Granada, perché il club spagnolo ha aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto a dieci milioni. Ma va sempre tenuta in piedi la pista Sirigu perché l’esperienza è un fattore e anche perché l’affare potrebbe decollare più velocemente”.