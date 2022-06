Il dopo-Mertens potrebbe venire dall’Inter che dovrà dare una “mano” ad AdL

Oggi è l’ultimo giorno per cercare il classico colpo di coda per la vicenda del rinnovo di Mertens, ma la sensazione è che difficilmente ci sarà. Anche la seconda proposta di abbassare l’ingaggio a 2 milioni, non ha avuto alcuna risposta, perciò sarà addio. Certamente non il modo migliore di salutare il bomber della storia del club, 148 gol in tutto. Ora però c’è da pensare al sostituto del belga e non sarà semplice, visto insomma i numeri del fiammingo e idolo dei tifosi. Secondo le pagine odierne de “il Mattino” spunta Correa dell’Inter. I nerazzurri stanno cercando di alleggerire l’attacco, dopo l’arrivo di Lukaku, tra l’altro connazionale di Mertens. Il problema è l’ingaggio, l’argentino guadagna 3 milioni e si chiederebbe una mano al club di Steven Zang. La formula potrebbe essere prestito con diritto o obbligo riscatto, prezzo che si aggira sui 25/30 milioni. Ora è chiaro che bisognerà prendere un calciatore che non faccia rimpiangere Mertens, non sarà semplice.

La Redazione