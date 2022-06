Ha rifiutato Juve e Premier, l’agente spiega perchè Kvaratskhelia ha deciso così

Un anno fa, di questi tempi, Kvaratskhelia è stato vicino alla Juve. «Avevamo un preaccordo con la Juventus, ne parlammo con Paratici», spiega il suo manager,

Mamuka Jugeli. «Poi il ds andò al Tottenham e non se ne fece più nulla. Se non fosse andato via, a quest’ora Kvicha sarebbe della Juve».

E mica soltanto questo: «Per la verità Paratici lo avrebbe voluto portare anche in Premier, però in prestito, ma a noi la prospettiva non interessava. Anche il Milan ha chiesto informazioni, ma il Napoli è stato l’unico club a muoversi concretamente».

Jugeli svela anche una serie di dettagli relativi all’affare: «Il club azzurro ha pagato dieci milioni di euro per Kvaratskhelia: lo ha acquistato dalla Dinamo Batumi, non dal Rubin Kazan, ma a dividersi l’incasso della vendita saranno questi due club e il Lokomotiv Mosca». Dove Kvara ha giocato nel 2019.

Fonte: CdS