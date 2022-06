ESCLUSIVA- Giovanili Napoli: passa la linea verde in panchina

Le Giovanili del Napoli stanno subendo una precisa linea societaria di ridimensionamento del club che ha travolto anche la prima squadra.

Lo avevamo annunciato in esclusiva: il Napoli ha deciso di rivoluzionare il settore giovanile dicendo addio ai suoi due tecnici Luigi Malafronte (Under 16) e Andrea Liguori (Under 17).

Ma il cambiamento continua a non cessare e la parola chiave in questo periodo anche per la cantera azzurra è ridimensionamento.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione de Ilnapolionline, il Napoli avrebbe deciso di promuovere sulla panchina della prossima Under 16 mister Raffaele Annunziata e per l’Under 17 mister Salvatore Galizia.

Annunziata nella stagione appena trascorsa era stato il vice di coach Gennaro Sorano (confermato sulla panchina dell’ Under 15). Mentre Galizia aveva ricoperto quest’anno il ruolo di secondo nell’Under 16 guidata da Malafronte.

Due scelte che, senza nulla togliere ai professionisti e agli uomini scelti, evidenziano come il budget a disposizione del settore giovanile del Napoli sia ridotto al lumicino.

Si spera che almeno per l’ Under 18, dove sembra tramontata la pista Tedesco per le giuste richieste dello stesso, e per la Primavera, dove lo stesso Frustalupi aspetta un incontro chiarificatore con la società, ci si affidi a tecnici di esperienza e con una precisa identità.

Adesso è il momento di far capire ai tifosi se alla società il settore giovanile interessa davvero o è soltanto un peso mal digerito.

Esclusiva a cura di Marco Lepore

