Di Fenza: “Koulibaly e Mertens, uomini spogliatoio, Meret e Zielinski, no”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Di Fenza, consigliere regionale.

“Tutto quello che stiamo vedendo è un film già visto: da una parte i giocatori vogliono rimanere, Mertens, e la società non risponde. Avere ragazzi con fame e voglia è importante, ma bisogna abbinarli a dei punti fissi come Koulibaly e Mertens. Se veramente si vuole vincere lo scudetto tanti cambi non si possono fare. Spalletti non è nemmeno d’accordo a fare tantissimi cambi, ci vogliono ma al punto giusto. Oggi bisognerebbe portare un pezzo da novanta e formare una grande rosa attorno a lui. L’Inter e la Juve hanno acquistato grossi giocatori.

Il campionato italiano è il più difficile al mondo, basta vedere quello che ha fatto Ronaldo prima e dopo.La società può fare anche un progetto come il Milan: abbinare a dei ragazzi giovani alcuni campioni. Ma se vendi Koulibaly e Mertens, che sono uomini spogliatoio, non rimangono più giocatori con personalità.A Dicembre 2020, poco dopo la mia elezione, ho presentato una richiesta per acquistare il Centro Paradiso trasformandolo in un museo per Maradona. Con il sindaco Manfredi stiamo parlando di questo progetto che significherebbe tanto per i tifosi. Il governatore e il sindaco Manfredi non sono tifosi del Napoli, ma questo non può incidere ed è importantissimo avere un feeling tra il presidente e il sindaco. De Laurentiis ha promesso di fare una struttura nuova per il settore giovanile del Napoli. I ragazzi che escono da Napoli fanno una grande strada e non riesco mai a capire perché. I tifosi del Napoli hanno bisogno di una linea che collega De Laurentiis; Manfredi e il governatore. Secondo me Mertens rimane a Napoli, lo merita tutto perché è figlio nostro”