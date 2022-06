Dall’Inghilterra: “Il Chelsea fa sul serio, dispone dei 45 mln per Koulibaly”

Dall’ Inghilterra arrivano novità. Il Chelsea potrebbe davvero virare su Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa di Tuchel orfana di Rudiger. Il Daily Mirror scrive che il prezzo fissato dal Napoli, 45 milioni di euro, non creerebbe particolari problemi ai Blues. In prima battuta, il tecnico del Chelsea era particolarmente interessato a Matthijs De Ligt, ma la richiesta di 120 milioni di euro ha spaventato i londinesi che non vogliono investire tale cifra per l’olandese. Anche Milan Skriniar, altro giocatore che piace al tecnico tedesco, ha un costo molto elevato e per questo le attenzioni si sono rivolte verso il senegalese.