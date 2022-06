Correa al Napoli? Il modulo di Spalletti potrebbe non essere ideale per lui

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, in merito alle voci di mercato che riguardano il Napoli. È emersa la notizia secondo cui Correa potrebbe essere il sostituto di Mertens: è vera? “Non ho avuto segnali a riguardo, ma non escludo questa ipotesi. Il modulo utilizzato da Spalletti potrebbe non essere ideale per l’argentino, ma è chiaro che non svolgo io il ruolo di allenatore”.