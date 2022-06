Casale dice no al Monza, Giuntoli continua ad essere “in contatto”

Nicolò Casale ha rifiutato il Monza, nonostante un’offerta da 11 milioni di euro che aveva convinto l’Hellas Verona. Secondo Repubblica.it, il difensore vuole Napoli o Lazio. Il club azzurro – si legge – tiene vivi i contatti con l’entourage del calciatore. Anzi, li hanno intensificati. E nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità. Il centrale scaligero è la prima alternativa, per quanto riguarda il club partenopeo, a Leo Ostigard, da tempo individuato come quarto centrale, ma per il quale non si riesce a trovare intesa perfetta con il Brighton.