CALCIOMERCATO – Luperto resta ad Empoli agli ordini di Zanetti

CALCIOMERCATO – Sebastiano Luperto resta ad Empoli. Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli: “Il club partenopeo sarebbe venuto incontro ridimensionando discretamente la sua richiesta ed accontentando anche il giocatore che non aveva mai fatto mistero di voler restare ad Empoli. Al momento sfuggono i dettagli ma da quel che ci arriva la permanenza di Sebastiano dovrebbe essere di quelle durature divenendo di proprietà del club di Monteboro. Siamo ai dettagli, e quando siamo in questa fase vuol dire che c’è solo da attendere (questione di pochi giorni) l’ufficialità. Anche se di fatto possiamo parlare di una prosecuzione, questo è un altro bel colpo messo a segno dalla dirigenza. Sia per le cifre (le capiremo meglio più avanti) sia per le tempistiche. Anche Luperto sarà quindi agli ordini di Paolo Zanetti dal primissimo giorno di lavoro”.

Fonte: Pianeta Empoli