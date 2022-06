CALCIO – Casini da oggi la Serie A varrà di più all’esterno grazie al Governo

Lo ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, sul decreto convertito in legge ieri alla Camera.

“Finalmente, grazie alla sensibilità dimostrata da Governo e Parlamento, e all’impegno della sottosegretaria Vezzali, sono stati rimossi vincoli divenuti oramai incompatibili con la profonda trasformazione dei mercati di riferimento e da cui derivavano forti limiti nella negoziazione dei diritti audiovisivi della Serie A all’estero, penalizzandola rispetto ai nostri principali concorrenti. La nuova normativa aiuterà a incrementare i ricavi, con conseguenti maggiori ritorni a favore di tutto il sistema del calcio”.

Nella giornata di mercoledì 29 giugno si è infatti concluso l’iter parlamentare che ha convertito in legge il decreto sulle misure urgenti per l’attuazione del PNRR, al cui interno sono presenti alcune modifiche al D.lgs. 9/2008 (c.d. Decreto Melan-dri), con particolare riguardo al mercato internazionale dei diritti audiovisivi delle competizioni sportive.

Nello specifico, sono state eliminate alcune restrizioni che, negli anni, hanno for-temente condizionato la commercializzazione dei diritti all’estero, come ad esem-pio la durata massima triennale o alcuni obblighi procedurali.

Grazie a questa misura, per Leghe professionistiche e organizzatori delle competizioni sarà più semplice negoziare i diritti audiovisivi negli altri Paesi. Nel caso della Serie A, i maggiori introiti andranno a beneficio anche di tutto il sistema del calcio, secondo il principio di mutualità generale già vigente.

Fonte: ANSA