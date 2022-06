Berlusconi prende l’ex arbitro di Nola come dirigente del Monza

Sono passati oramai 12 anni da quel Cesena-Milan del 2010, eppure ancora si ricorda che tra i protagonisti di quella partita vi fu anche l’arbitro Carmine Russo di Nola, oggi ex direttore di gara di Serie A che sarà il nuovo team manager del Monza. Al termine di quella partita di Cesena fu proprio l’allora presidente del Milan e attuale patron del club brianzolo appena promosso, Silvio Berlusconi, a scagliarsi contro l’arbitro. Quella sera il Cavaliere era furibondo: «Sono stati negati tre gol e fischiati dei fuorigioco inesistenti, questo capita quando incontriamo arbitri di sinistra».

Ma non si tratta di una novità assoluta per Russo che già da qualche anno collabora con il Monza. Prima in qualità di consulente arbitrale e da metà della stagione scorsa (quella della promozione in serie A) come addetto agli arbitri. Ora la promozione al ruolo di team manager a dimostrazione che anche le beghe del passato con «la proprietà» sono oramai solo un lontano ricordo. Fonte: Il Mattino