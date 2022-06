Avv. La Marca: “Mertens importante anche per i giovani come Kvaratskhelia, Zerbin e Gaetano”

L’avvocato Domenico La Marca, esperto in diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. I rinnovi di Mertens e Koulibaly – “Più che il risultato dispiace il percorso che ha caratterizzato la vicenda Mertens. Una situazione che da ambo i lati poteva essere gestita meglio. Perdere un giocatore del genere sarebbe un brutto colpo, visto che pochi in Italia si possono permettere di avere a disposizione un talento del genere, seppur avanti con l’età, che almeno dall’esterno non ha mai espresso un malessere in merito ad una panchina o ai pochi minuti concessi. Per crescere i giovani, inoltre, come possono essere i vari Kvaratskhelia, Zerbin e Gaetano hanno bisogno del confronto quotidiano con chi si è meritato di essere considerato un assoluto campione. Non sarà facile sostituire uno come Mertens, in caso di mancato accordo, perché non solo è necessario individuare un giocatore dalle indiscutibili capacità tecniche ma anche capace di infiammare un Maradona che negli ultimi tempi si è assopito.