UFFICIALE – Criscito è un nuovo giocatore del Toronto

Anche Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Toronto, come Insigne, ufficializzato qualche giorno fa. Il contratto prevede due stagioni più un’opzione per una terza. Il difensore è pronto ad una nuova esperienza estera, dopo quella in Russia allo Zenit.

Questa la nota della società: “Il Toronto ha annunciato oggi l’ingaggio del difensore italiano Domenico Criscito fino al 2023. Occuperà uno spazio nel roster internazionale e si unirà al club in attesa della ricezione del certificato di trasferimento internazionale”.

Al comunicato si sono aggiunte anche le parole del presidente Bill Manning: “Mimmo andrà ad aggiungere grande esperienza alla squadra. Nella sua carriera ha giocato diverse partite importanti per il suo club e per la Nazionale e siamo felici che giocherà per noi”.