Il signor Luciano avrebbe puntato ancora su David esattamente come un anno fa, anche in virtù dell’importanza riconosciuta all’abilità di palleggio di un portiere. Di contro, Frank è stato riscattato e Di Lorenzo non si tocca, ma il vero tormento resta Koulibaly: per l’allenatore è imprescindibile, fondamentale, incedibile, basilare e chissà cos’altro. Se il capitano alla fine rinnoverà o resterà a scadenza, beh, la linea difensiva conterebbe anche su Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, un mancino nuovo di zecca tanto desiderato – Olivera – e un quarto centrale in arrivo (il favorito di Giuntoli è Østigard). Senza Mertens, e dunque senza il colpo di scena del rinnovo all’improvviso, qualcosa in attacco accadrà: Deulofeu è in freezer, Brekalo e Solbakken sul taccuino. Ma sia a centrocampo sia in attacco tutto passerà per le cessioni: Fabian, Politano, Demme e Ounas sono sul filo.

Fonte: CdS