Sarà “braccio di ferro” tra Ostigard e il Brighton

Il Napoli è sempre alla ricerca del quarto centrale per completare la rosa, anche se al momento c’è Luperto nella lista, visto che l’Empoli non lo ha acquistato definitivamente. Il primo nome è quello di Leo Ostigard. L’ex Genoa è tornato al Brighton ed è in atto una sorta di “braccio di ferro” tra le parti. Come riporta il Corriere dello Sport, il norvegese vuole solo la maglia azzurra, mentre il club inglese è vicino ad accordarsi con il Torino. Gli inglesi lo vorrebbero cedere a titolo definitivo, mentre i partenopei con la formula del prestito con diritto di riscatto. In alternativa c’è Casale dell’Hellas Verona, ma ci sono la Lazio dell’ex Sarri e il Monza.

La Redazione