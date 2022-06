La prima cosa che farà Spalletti nel confronto con AdL

L’elenco è lungo e certi nomi anche eccellenti, eppure l’esperienza delle estati di calcio e mercato racconta che la fine di un ciclo è sempre accompagnata da qualche spina. Già, perché a Napoli un ciclo s’è concluso sin dall’addio di Insigne e uno nuovo è già cominciato nel segno di una linea mai nascosta: la riduzione del monte-ingaggi. Chiaro? A tratti sì e a tratti è meglio attendere prima di giudicare, ma tutto sommato una certezza esiste ed è salda: si chiama Luciano Spalletti ed è l’allenatore che ha riportato la squadra in Champions dopo due anni. Sfiorando anche il titolo. Ecco, la prima cosa da fare sarà chiarire gli obiettivi: il presidente ha detto che farà di tutto per riportare lo scudetto e invece l’allenatore ha definito difficilissimo l’ingresso in Champions. Polo Nord e Polo Sud. E in mezzo il mercato.

Fonte: CdS