Koulibaly, spunta la pista Chelsea, Ramadani ci prova

Il Barcellona sembra essersi defilato, la Juventus non trova il suo apprezzamento, per questo il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere in direzione Londra. Nelle ultime ore, stando a quanto riferito da Sky Sport, il Chelsea avrebbe provato a sondare quanto una trattativa con il Napoli e con il calciatore sia possibile quest’estate senza aspettare la scadenza del 2023. Fali Ramadani, è a Londra per altri motivi, ma la presenza nella capitale inglese permette anche di portare avanti più da vicino rapporti e comunicazioni. C’è da dire che De Laurentiis non ha cambiato idea sulle cifre – 30-40 milioni per lasciar andare il difensore – e sono proprio le cifre a spaventare i Blues, compagine che ha appena cambiato proprietà.

IlMattino.it