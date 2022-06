Golden Gala 2023 o assoluti del 2024: torna la grande atletica a Napoli

Napoli tornerà ad ospitare una grande manifestazione di atletica leggera. Si tratta del Golden Gala 2023 o dei campionati italiani assoluti del 2024. È l’impegno del consiglio della federatletica. Una volontà nata dopo lo slittamento da Napoli a Firenze del Golden Gala dello scorso anno che lasciò Roma per la concomitanza con gli Europei di calcio. «Verrà presto il momento di vivere un grande evento di atletica leggera anche qui» disse il presidente Mei. Sotto la spinta dei consiglieri campani Sandro del Naia («Ho ricordato la promessa di portare allo stadio Maradona un evento di rilievo dopo l’episodio del 2021») e Carlo Cantales («Sapere che con tanto anticipo c’è stata una volontà espressa con tanto anticipo non fa altro che aumentare l’orgoglio per il movimento regionale») nel prossimo biennio tornerà la grande atletica a Fuorigrotta.

