Galliani “sonda” Petagna, ma l’azzurro non vorrebbe andar via

Il neo promosso Monza sta pensando al suo attacco. Mentre aspetta di sapere il futuro di Pinamonti, Adriano Galliani, come riportato dai colleghi di TuttoMonza, continua a parlare con il Napoli per Petagna, che però non vorrebbe lasciare gli azzurri nonostante rischi di trovare poco spazio nella prossima stagione. Situazione in evoluzione, l’obiettivo dei brianzoli è quello di chiudere al più presto per un attaccante di livello. Icardi? Al momento, visto l’ingaggio faraonico dell’argentino da 9 milioni all’anno, pare davvero impossibile.