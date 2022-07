F. De Core, giornalista: “Tutte le squadre hanno stabilito che non ci sono incedibili”

A Radio Marte è intervenuto Francesco De Core, giornalista: “L’idea che mi sono fatto è questa e riguarda tutto il calcio italiano, non solo il Napoli. Al di là di Lukaku che è arrivato in prestito all’Inter, tutte le squadre hanno stabilito che non ci sono incedibili. Basti pensare che Dybala non ha rinnovato con la Juventus. Ad esempio la Fiorentina non aveva necessità di vendere Vlahovic, ma avanti a certe cifre tutti sono vendibili. Se dovesse arrivare una super offerta per Osimhen, De Laurentiis la deve prendere in considerazione soprattutto in questo momento in cui il calcio esce dal Covid e gli introiti delle società sono sempre minori rispetto agli anni precedenti. La frattura tra Mertens e la società sembra insanabile, però mai dire mai. Zaniolo che ha fatto vincere la Conference League alla Roma, potrebbe partire. Gli allenatori hanno bisogno di squadre al completo, nel caso del Napoli ricordiamo che affronterà la Champions League l’anno prossimo dove dovrà affrontare squadre come PSG e Manchester City. Ha sistemato la fascia con Olivera e Kvaratskhelia. Quest’ultimo lo abbiamo visto all’opera in Nations League e secondo me ci farà divertire. Il Napoli ha sistemato alcune cose, però deve restare Koulibaly perché più leader di lui in Italia non c’è.”

Fonte: Radio Marte