F. De Core, giornalista: “E’ in stand-by la trattativa, vanno sistemate alcune cose”

A Radio Marte è intervenuto Francesco De Core, giornalista: “Deulofeu? È in stand-by la trattativa perché vanno sistemate un po’ di cose a bilancio entro il 30 giugno, poi un altro motivo è perché da quello che so io non è proprio ideale per il calcio di Spalletti. È un giocatore determinate in ripartenza. Mi sembra in generale un ottimo giocatore. Barak mi piace molto e a centrocampo riesce a coniugare quantità e qualità, potrebbe essere un bel colpo per un giocatore che ha giocato in squadre di media entità e potrebbe avere la chance della propria carriera. Se restassero Osimhen e Koulibaly sarebbe un gran risultato. L’anno scorso di prospettava la cessione dei big, poi non sono andati via e a bocce ferme il risultato sportivo è stato raggiunto andando in Champions League. Il mercato è un mercato ragionato”.

Fonte: Radio Marte