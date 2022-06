F. Camozzi, agente FIFA: “Può garantire imprevedibilità. Spalletti lo metterà in condizione”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Camozzi, agente Fifa e dirigente dello Spartak Mosca:

Un giudizio su Kvaratskhelia?

“Ricorda molto Lozano. Se trova continuità a livello fisico, può diventare una grande sorpresa positiva. Può garantire imprevedibilità, e so che Spalletti ed i suoi lo metteranno nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Non bisogna aspettarci un exploit immediato, ci vorrà un po’ di tempo perché la Serie A non è semplice come il campionato russo, ma il ragazzo ha grandi numeri ed il Napoli ha fatto un grande acquisto anche per il futuro. Ripeto: il suo unico difetto, se così vogliamo dire, è la tenuta fisica: se migliorerà sotto questo aspetto, si rivelerà un grande calciatore”.

Fonte: 1 Station Radio