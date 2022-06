Su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Camozzi, agente Fifa e dirigente dello Spartak Mosca:

Sui calciatori in scadenza, come Koulibaly e Mertens, che idea ti sei fatto?

“Le trattative si fanno sempre in due, e la volontà del calciatore è quella più importante. Ad esempio, per me, un calciatore come Mertens dovrebbe restare al Napoli, e dovrebbe essere lui stesso ad andare incontro alla società. Non è detto che cedere qualcosa sulla parte fissa dell’ingaggio voglia dire guadagnare di meno, perché poi ci sono i bonus, e attraverso questi si evita di dare stipendi sballati. Insomma, un accordo si può trovare con un po di ‘sacrificio’ da entrambe le parti. E chiedo scusa per aver usato la parola ‘sacrificio’ in un momento così difficile. Se il belga dovesse andare via, credo che sarebbe lui a perderci di più”.

Anche Fabian Ruiz è in scadenza, e potrebbe essere messo ai margini della rosa: se così fosse, condivideresti la scelta societaria?

“Difficile giudicare da fuori, non conosciamo i motivi della società. Ciò che posso dire è che Fabian è un gran talento, con un mancino importante ed un ottimo fisico. Per me è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, um giocatore fortissimo. Poi, se la società lo metterà ai margini, la società avrà avuto le sue ragioni”.

Fonte: 1 Station Radio