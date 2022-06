Certi sogni non cambiano – P. Cannavaro: “Voglio allenare il Napoli”

«Ovviamente il sogno è quello di allenare il Napoli, come un tempo sognavo di giocare con la maglia azzurra». Cambiano le età, gli obiettivi, ma alcuni sogni non cambiano mai. Tra le fila dei prossimi neo allenatori c’è anche Paolo Cannavaro, fratello di Fabio che, esattamente come l’ex campione del mondo sogna un giorno di poter tornare in azzurro e stavolta in vesta di allenatore. «Per farlo, però, devo prima diventare un grande allenatore, questo è il mio obiettivo. Sto seguendo il corso a Coverciano, a settembre ho la tesi».

